Ligt nieuwe generatie Galácticos al aan het diggelen? Supervedette valt uit met blessure

Real Madrid staat zondag voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen Real Valladolid. De Koninklijke leden pijnlijk puntenverlies op de eerste speeldag tegen Mallorca. Nu moeten ze zelfs een sterkhouder missen.

Op een persconferentie meldde Coach Carlo Ancelotti dat Jude Bellingham de training heeft verlaten wegens blessure. Volgens de coach heeft Bellingham een tik gekregen tijdens de training en de medische staf onderzoekt momenteel de ernst van de blessure.

De eerste controles hebben uitgewezen dat Bellingham hinder ondervindt aan een spier in zijn rechteronderbeen. Volgens de Spaanse sportkrant MARCA kan de middenvelder tot een maand uitgeschakeld zijn.

Met Bellingham waarschijnlijk niet beschikbaar, worden Luka Modric en Arda Güler genoemd als mogelijke vervangers voor de clash tegen Valladolid.

Na het gelijkspel tegen Mallorca is het voor de nieuwe generatie Galácticos al meteen van moetes. Het nieuwe Real met Kylian Mbappé als hoofdrolspeler, heeft zowel in de Europese supercup als competitie nog niet kunnen overtuigen.

Mocht Bellingham daadwerkelijk een maand uitgeschakeld zijn, mist Real Madrid een belangrijke smaakmaker. De Engelsman kwam vorig seizoen voor 100 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Real. In zijn eerste seizoen bij de Koninklijke was hij goed voor 23 doelpunten in 43 wedstrijden. Met de winst van de Champions League heeft hij in ieder geval veel kans om dit jaar de Ballon d'Or te winnen.

Parte médico de Bellingham.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 23, 2024