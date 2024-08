Onzekerheid omtrent transfer sterkhouder KAA Gent: 'Onenigheid over afkoopclausule'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent lijkt opnieuw een sterkhouder te verliezen na het vertrek van Julien De Sart en Tarik Tissoudali. Hyun-seok Hong staat namelijk dicht bij een transfer naar Trabzonspor, al is er nog enige onzekerheid.

Hoewel AA Gent en Trabzonspor al enige tijd een akkoord hebben over de transfer van Hyun-seok Hong, is zijn overstap nog steeds niet afgerond. Volgens Het Laatste Nieuws hebben beide clubs onenigheid over de afkoopclausule.

De Zuid-Koreaan zou KAA Gent ongeveer vijf miljoen euro moeten opleveren. Volgens Transfermarkt heeft de aanvaller een transferwaarde van negen miljoen euro, een bedrag waar de Buffalo's naar streven.

Hong kwam in 2022 over van het Oostenrijkse LASK Linz. De Buffalo's betaalden destijds 1,5 miljoen euro voor hun toekomstige publiekslieveling.

De 25-jarige aanvaller groeide meteen uit tot een sterkhouder bij Gent. In 104 wedstrijden wist hij 18 keer te scoren. Met de nationale ploeg van Zuid-Korea speelde hij al 12 interlands en won hij vorig jaar nog een gouden medaille op de Asian Games.

Tolu

Naast Hong zou Trabzonspor ook interesse hebben in Tolu Arokodare. De spits heeft nog een contract tot 2027 bij KRC Genk. Een vertrek van beide spelers uit de Jupiler Pro League lijkt dus niet uitgesloten. Wordt vervolgd.