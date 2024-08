Tijd begint serieus te dringen bij Standard: deze spelers moeten echter eerst verkocht worden (al veranderden ze ook geweer van schouder)

Het worden nog spannende weken bij Standard. Het is duidelijk dat de ploeg - die één keer scoorde in vier matchen - nog aanvallende versterking nodig heeft. Daarvoor moeten ze echter eerst spelers verkopen. En er zitten er een paar in de pijplijn.

Nathan Ngoy heeft zijn eerste minuten van het seizoen gespeeld voor Standard. Het zou echter weleens zijn laatste optreden voor de club kunnen zijn, aangezien Luton Town, een Engelse tweedeklasser, concrete interesse heeft getoond. De onderhandelingen tussen de clubs zijn al begonnen, maar er moet nog een akkoord worden bereikt. Als de transfer doorgaat, kan Standard Luik mogelijk vijf miljoen euro ontvangen, plus een percentage van een toekomstige doorverkoop. Ngoy kampte het afgelopen seizoen met blessureleed, wat hem lange tijd van het veld hield. Hoewel het oorspronkelijke plan was om hem langzaam weer op te bouwen en terug in de verdediging te integreren, heeft de sterke vorm van het huidige verdedigende trio Sutalo, Bates en Hautekiet ervoor gezorgd dat er geen haast was met zijn terugkeer. Nu kan zijn vertrek echter toch worden bespoedigd door de interesse van Luton Town. Bodart mag verhuurd worden Een ander vertrekdossier betreft doelman Arnaud Bodart. Hoewel er interesse is van Monza en een andere Italiaanse club, heeft dit nog niet geleid tot een concreet bod. Oorspronkelijk wilde Standard Luik alleen een definitieve verkoop, maar de club lijkt nu bereid te zijn om een huurconstructie met een optie te overwegen. Dit zou meer geïnteresseerde partijen kunnen aantrekken, hoewel dit nog onzeker is. Een vertrek van Bodart zou de club niet alleen een transfersom opleveren, maar ook helpen om salarisruimte vrij te maken. Standard kampt met financiële uitdagingen en hoopt door de verkoop van spelers wat ademruimte te creëren. De club heeft deze zomer al bijna negen miljoen euro opgehaald door transfers, exclusief eventuele bonussen. Er blijven echter nog enkele spelers zoals Stipe Perica en jonge talenten zoals Noubi en Sahabo over, waarvan de club openstaat voor een goed bod.