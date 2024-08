🎥 Engeland-doelman Jordan Pickford zorgt voor spektakel met knullige blunder tegen Tottenham

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Everton speelde zaterdagmiddag op bezoek bij Tottenham. Jordan Pickford zorgde voor een enorme blunder bij Everton.

Op de tweede speeldag in de Engelse Premier League kreeg Tottenham Everton op bezoek in Londen. Beide ploegen konden niet winnen op de eerste speeldag. Tottenham speelde gelijk tegen Leicester en Everton verloor tegen Brighton.

In de 14de minuut van de wedstrijd opende Yves Bissouma op prachtige wijze de score. De middenvelder kreeg de bal van Kulusevski op de rand van het strafschopgebied en knalde het leer heerlijk via de dwarsligger binnen.

Een tiental minuten later was er de actie van Jordan Pickford. De doelman van Engeland mistte zijn balcontrole volledig. Pickford probeert zijn fout nog recht te zetten maar Son is sneller op de bal en kan zo de 2-0 binnentikken.

Cristian Romero en opnieuw Heung-min Son breiden de score nog uit tot 4-0. Daarmee staat Everton nu laatste in de stand met een doelpuntensaldo van -7. Tottenham haalt vier op zes.

Slechte start voor Everton die opnieuw de strijd tegen degradatie moeten aangaan. Everton mist duidelijk sterkhouder Amadou Onana in het middenveld. De Rode Duivel verkaste deze zomer naar Aston Villa voor een bedrag rond de zestig miljoen.