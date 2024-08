🎥 Wat een actie! Thomas Meunier scoort een prachtig doelpunt om definitief te worden omarmd door Lille

Lille speelde zaterdagavond tegen Angers. Thomas Meunier zorgde voor een prachtig doelpunt.

Aan het einde van vorig seizoen heeft Thomas Meunier zich volledig herpakt door 7 assists te leveren bij Trabzonspor. De Rode Duivel lijkt opnieuw zijn vorm gevonden te hebben bij Lille.

In zijn eerste basisplaats in de Ligue 1 sinds zijn vertrek bij PSG (vorige week was hij nog invaller) heeft de Meunier de weg naar het doel teruggevonden. Dat deed hij op een prachtige manier.

Het doelpunt startte vanuit lang balbezit voor Lille. Die stijl is typerend voor Lille onder coach Bruno Genesio. Thomas Meunier zorgde voor een overtal op de rechtse flank.

Met een dribbel schakelde Meunier twee spelers van Angers uit. Zijn pass bij de ingang van het strafschopgebied stelde hem in staat om in schietpositie te komen. In het strafschopgebied trapte Thomas Meunier de bal prachtig in de benedenhoek. Dat deed hij door de bal fraai met de buitenkant van zijn rechtse voet te raken.

Het doelpunt was even mooi als belangrijk, de stand was toen nog 0-0. Lille won de wedstrijd uiteindelijk nog met 2-0 dankzij een doelpunt van Mohamed Bayo in minuut 95.