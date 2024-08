Anderlecht heeft weer hoop: transfertarget zit nog steeds zonder club en Fredberg heeft zijn profiel nodig

't Wordt een drukke week voor Jesper Fredberg. Hij heeft nog exact zeven dagen om de kern van Anderlecht te versterken en op te kuisen. Voor één positie heeft hij nog altijd de naam van Dennis Praet op het lijstje staan. En de kans dat die komt, wordt toch groter.

Praet is een naam die al de hele zomer circuleert bij Anderlecht. Maar de middenvelder was niet geneigd om nu al terug te keren naar België. Hij mikte eigenlijk op een transfer naar Italië, maar daar is de competitie intussen al bezig en niemand heeft zich gemeld.

Praet is nochtans transfervrij nadat zijn contract bij Leicester City afliep. De 30-jarige middenvelder zit sindsdien zonder club, maar wou rustig afwachten wat er op zijn pad kwam.

Dat hij intussen nog steeds op zoek is, doet de kansen van Anderlecht toch stijgen dat ze hem deze week nog kunnen overtuigen. Dat zou ook na de transferdeadline nog kunnen, aangezien hij een vrije speler is, maar dat lijkt niet opportuun.

Tegen 4 september moeten de Europese lijsten immers binnen zijn en tegen dan wil Fredberg zijn inkomende mercato afgerond hebben, want hij kan geen nieuwe spelers meer op die lijst zetten daarna.

In het dossier van de doelman is hij nog op zoek naar een doublure voor Colin Coosemans. Mads Kikkenborg mag waarschijnlijk nog vertrekken aangezien er weinig vertrouwen in hem is.