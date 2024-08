Davy Klaassen naar Anderlecht? Dit is er aan de hand rond de Nederlandse middenvelder

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vandaag werd er gelanceerd dat Davy Klaassen in beeld zou zijn bij Anderlecht. De middenvelder zit zonder club en is dus gratis op te halen.

Maar momenteel is er absoluut geen interesse van Anderlecht voor Klaassen. Anderlecht zoekt een meer voetballende nummer 6 en Klaassen is daarbij niet het profiel dat ze zoeken.

De 31-jarige Nederlander speelt hoger op het veld en werd wel aangeboden op Neerpede, maar dat werd snel afgewimpeld. Dat hij gratis op te halen is, speelde daarbij geen rol. Op zijn positie zitten ze met Verschaeren, Stroeykens, Ashimeru en Leoni al goed.

Ze willen een grotere, technisch begaafde verdedigende middenvelder die voor de verdediging kan acteren en de aanval kan lanceren. Dat is niet wat Klaassen zijn kwaliteiten zijn.

Wat we gisteren al schreven: Jesper Fredberg houdt zijn kaarten op dit moment dicht bij zich. Hij zoekt een opportuniteit met het beperkte budget dat hij heeft. Veel fans vragen zich af waar het geld van Debast naartoe is, maar dat staat nog niet volledig op de rekening.

Plus, Fredberg mag daar ook maar een deel van gebruiken. Zijn budget is immers ook voor de loonlast voorzien en die is nog steeds vrij pittig bij paars-wit. Dat wil niet zeggen dat er geen inspanningen meer gedaan worden als het juiste target kan gehaald worden.