De vaudeville bij de Belgische voetbalbond: Domenico Tedesco zit in een zeer gecompliceerde situatie

Domenico Tedesco is bevestigd in zijn functie als bondscoach van het nationale team... zoals verwacht. Maar deze evaluatie komt veel te laat, zelfs op het slechtst mogelijke moment, en plaatst de bondscoach in een onhoudbare situatie.

Niet echt een verrassing. Domenico Tedesco zal opnieuw de coach zijn van de Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden in september. Dat wil zeggen, over minder dan twee weken. Verrassing? Natuurlijk niet. Niemand, behalve de haters van de coach die nog steeds tegen alle logica in hopen, dacht dat de Belgische voetbalbond Tedesco nu plotseling zou laten gaan.

Maar waarom gebeurt deze "evaluatie" nu? Een week geleden kwamen we tot onze verbazing te weten dat die nog niet had plaatsgevonden. Bijna 2 maanden na de uitschakeling van België op het EK, en terwijl iedereen heel goed wist dat Domenico Tedesco zou blijven, wachtte de Raad van Bestuur nog steeds woedend op de officiële evaluatie van de coach.

De slechtst getimede zet van de KBVB

En deze week, als bij toverslag: na een 'lek' in de pers, zou Tedesco eindelijk zijn geëvalueerd. In slechts enkele dagen, terwijl de KBVB weken de tijd had om dat te doen. De leerling heeft de hele zomervakantie gerekt en zijn huiswerk net voor het nieuwe schooljaar snel gedaan, kort samengevat.

En als je treuzelt, neem je risico's. Als de evaluatie van Tedesco snel was uitgevoerd en de coach meteen na het EK was bevestigd, hadden de ontevreden supporters de tijd gehad om eraan te wennen.

Hier, terwijl iedereen goed wist dat hij zou blijven, is er nu, drie dagen voor de aankondiging van zijn selectie, sprake van een evaluatie die "niet per se positief is, maar...". Een situatie die de ontevredenheid kan aanwakkeren en Tedesco in een zwakke positie kan brengen.

Nee, de timing van Courtois is niet "verrassend"

Erger nog: ondertussen heeft iemand de knuppel in het hoenderhok gegooid... en die iemand is Thibaut Courtois. Iedereen wist dat hij niet zou terugkeren naar de selectie zolang Domenico Tedesco er was, behalve de onwetenden. Waarom plotseling deze behoefte aan een verklaring? Omdat de interlandperiode - en de selectie van Tedesco - eraan zit te komen, natuurlijk.

Misschien heeft de KBVB opnieuw geprobeerd hem te bereiken, wat vervolgens een nieuwe verklaring van Courtois over het onderwerp rechtvaardigde. Kortom: de timing van Thibaut Courtois is niet verrassend. Er is niets veranderd bij de KBVB tijdens de zomer, blijkbaar synoniem voor vakantie; alles gebeurde dus tegelijkertijd - Courtois' verklaring, evaluatie van Tedesco en, over 3 dagen, de selectie voor de Nations League-wedstrijden. En het "onderwerp" Courtois vs Tedesco, dat geen bepalend onderwerp meer zou moeten zijn, komt weer op de voorgrond.

Dit alles, omringd door een Belgisch geklungel met betrekking tot de positie van Franky Vercauteren. We weten dat Vercauteren niet zal doorgaan, en toch praat men erover hem "in een andere rol" te behouden, alsof de KBVB wanhopig probeert functies te verzinnen om zoveel mogelijk mensen aan boord te houden.

Het vaudeville van de KBVB

Mannaert leek dicht bij de rol van technisch directeur te komen... maar CEO Vandendriessche en Sports CEO Peter Willems zouden uiteindelijk anders hebben besloten. Wat zijn de specifieke verantwoordelijkheden van deze mensen? Waarom zijn er zoveel functies nodig, en een "sportcomité" bestaande uit Wouter Vandenhaute, Sven Jaecques en Pierre Locht? Hoe bereik je gemakkelijk consensus als zoveel "namen" en ego's samenkomen?

Kortom: de KBVB is een klucht, of zelfs een aflevering van Game of Thrones, maar dan met meer Joffrey Baratheon dan Tywin Lannister. En in deze context zal de coach, die zeker niets anders vraagt dan duidelijkheid, zich moeten redden en zijn team achter zich moeten krijgen. Veel succes...