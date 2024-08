De werkzaamheden van Tedesco: de grote schoonmaak van de "gouden generatie", dit mag u verwachten

Op vrijdag zal Domenico Tedesco een langverwachte selectie bekendmaken. Minstens 23 namen, waarschijnlijk een paar meer... maar vooral, verandering.

De beste zet die Domenico Tedesco op vrijdag kan doen, is verrassen. Ervoor zorgen dat het "onderwerp van de dag" niet langer de schokkende aankondiging is (hoewel niet verrassende) van Thibaut Courtois, de gecompliceerde situatie achter de schermen van de Belgische voetbalbond of zijn "beoordeling" die eigenlijk geen beoordeling is.

Als Tedesco met een lijst van 23 namen zonder opwinding komt, waarin de oude garde lijkt te worden achtergelaten in hun comfort, loopt hij het risico het publiek echt tegen zich te krijgen. Iedereen heeft de noodzaak van vernieuwing gezien, en velen waren verrast door de conservatieve aanpak van de bondscoach op het EK 2024.

We moeten terug naar waar Domenico Tedesco bij zijn aantreden het beste in was: verrassen. Laten we eens de stand van zaken opmaken, linie per linie...

Doelmannen: Casteels zal bevestigd worden, een jongeling opgeroepen?

Tedesco zal naar verwachting opnieuw 4 doelmannen oproepen, tenzij er een verrassing is. Koen Casteels zal er zijn en nummer 1 zijn, Matz Sels zal bevestigd worden als nummer 2 na een goed begin van het seizoen (één goal in 2 wedstrijden).

Maar daarachter is het onduidelijk. Vandevoordt speelt niet bij Leipzig, Bodart speelt niet bij Standard. Thomas Kaminski heeft slechts anderhalve wedstrijd gespeeld met Luton Town. Hij zou nummer 3 kunnen zijn, maar als er een vierde doelman wordt opgeroepen, blijft alles mogelijk.

De beste doelmannen (Belgen) van de competitie op dit moment zijn waarschijnlijk... Colin Coosemans, Tobe Leysen en Matthieu Epolo. Maar het zou waarschijnlijk logischer zijn om Maarten Vandevoordt, die beschouwd wordt als de toekomstige nummer 1, voor het eerst de sfeer van het A-team te laten opsnuiven.

Doelmannen: Casteels, Sels, Kaminski, Vandevoordt

Verdediging: Meunier, de enige veteraan in de groep?

Zijn terugkeer voor het EK 2024 is veranderd in een kleine ramp, tegen zijn wil en die van Tedesco. Maar Thomas Meunier is sindsdien op een nog hoger niveau teruggekeerd dan bij Trabzonspor en we kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de bondscoach hem aan de kant zou laten.

Het is ingewikkelder voor Timothy Castagne. Na een nauwelijks acceptabel EK heeft hij dit seizoen nog geen minuut gespeeld en Meunier zou hem dus voorbij kunnen streven. Aan de linkerkant moet Maxim De Cuyper eindelijk zijn kans krijgen; Arthur Theate zou naar het centrum kunnen verhuizen vanwege het internationale pensioen van Vertonghen.

De echte vraag is wat dit pensioen en het zeer waarschijnlijke einde van Witsel's loopbaan voor de verdediging betekent. Koni De Winter kan niet langer aan de kant blijven staan. Als Ameen Al-Dakhil hersteld is, zal hij er ook zijn, gelauwerd met zijn mooie transfer naar Stuttgart, maar zijn gebrek aan ritme zou zijn terugkeer kunnen vertragen.

Verdedigers: Theate, De Cuyper, Faes, Debast, De Winter, Castagne, Meunier

Middenveld: Roméo Lavia opnieuw geblesseerd op het slechtst mogelijke moment

Men had verwacht dat hij eindelijk de baas zou worden op het middenveld van de Rode Duivels, maar Roméo Lavia zal waarschijnlijk afwezig zijn na zijn kleine hamstringblessure dit weekend. Tedesco zou hem echter kunnen oproepen in de hoop op een snel herstel.

Wat de rest betreft, naast het duo Onana-Tielemans, is het onduidelijk: Orel Mangala zat op de bank tijdens de laatste wedstrijd van Lyon, Arthur Vermeeren speelt helemaal niet, net als Aster Vranckx die niets meer te zoeken heeft in de groep. Arne Engels zou een van de verrassingen kunnen zijn. Blijft de grote vraag: wat te doen met Kevin De Bruyne? Op enkele dagen voor de bekendmaking van de selectie zou het een aardbeving zijn als hij nu zou aankondigen dat hij stopt met het nationale team; laten we dus aannemen dat KDB er wel zal zijn.

Middenveld: Onana, Tielemans, De Bruyne, Mangala, Lavia, Engels

Vleugelspelers en aanvallers

De "shock" afwezigheid in de selectie zou Romelu Lukaku kunnen zijn. Zonder ook maar een minuut gespeeld te hebben sinds het EK, zou hij volledig uit vorm arriveren en in de laatste rechte lijn van een cruciale transferperiode voor hem: het zou hem niet ten goede komen hem op te roepen, zelfs als hij doorgaat met de Rode Duivels.

Op de vleugels zal er waarschijnlijk iets nieuws zijn. Laten we verwachten dat Mika Godts, ongrijpbaar bij Ajax Amsterdam, zal komen, ten koste van een Yannick Carrasco die al zijn krediet heeft opgebruikt en plaats moet maken voor jongeren. Laten we niet dromen van een mogelijke afwezigheid van Leandro Trossard, hij zal er zijn.

Naast de gebruikelijke Bakayoko, Doku, Lukebakio en Openda, hopen we dat Charles De Ketelaere eindelijk aanwezig zal zijn en vooral zal spelen, misschien zelfs een wedstrijd zal beginnen. Het tegenovergestelde zou een fout zijn. En als een andere "wildcard", laten we een oogje houden op de sensatie van de Serie A, Samuel Mbangula...

Aanvallers: Openda, De Ketelaere, Bakayoko, Doku, Trossard, Lukebakio, Godts, Mbangula