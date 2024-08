Niet Barcelona maar wel Liverpool strikt Italiaanse aanvaller

Liverpool heeft een akkoord bereikt over de transfer van Federico Chiesa. De Italiaanse aanvaller maakt de overstap van Juventus naar Liverpool voor een bedrag van 13 miljoen euro plus mogelijke bonussen.

Volgens Fabrizio Romano tekent de aanvaller een contract van vier jaar bij Liverpool. De Italiaan ondergaat momenteel zijn medische testen.

Het was een lange strijd tussen FC Barcelona en Liverpool. Maar uiteindelijk heeft de Engelse club toch zijn gram gehaald.

De 26-jarige aanvaller genoot zijn opleiding bij Fiorentina. Na een uitleenperiode aan Juventus werd hij in 2022 definitief overgekocht door de Oude Dame. De Italiaanse recordkampioen betaalde ruim 44 miljoen euro voor de Italiaanse voetballer.

Bij Juventus speelde Chiesa 131 wedstrijden en scoorde hij 32 doelpunten. Daarnaast heeft hij 51 caps voor de Italiaanse nationale ploeg en won hij in 2021 het Europees Kampioenschap met de Azzurri.

