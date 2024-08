Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de vernieuwde Champions League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De loting van de vernieuwde Champions League zal donderdag om 18u in Monaco doorgaan. Club Brugge kent zijn mogelijke tegenstanders.

De Champions League zal voor de eerste keer in het nieuwe format gespeeld worden. Club Brugge is de enige Belgische club die deze editie meespeelt.

Er zijn vier potten, in pot 1 zitten de grootste ploegen en in pot 4 zitten de kleinste. Club Brugge zit zelf in pot 2. Blauw-zwart zal acht wedstrijden spelen.

Vier keer thuis, en vier keer uit. Het zullen ook acht verschillende tegenstanders worden voor Club, twee uit elke pot. Er is één groot klassement van alle clubs.

De eerste acht ploegen gaan rechtstreeks naar de knock-outs, terwijl 9-24 naar de play-offs gaan. op 17 september start de CL al.

Alle deelnemende ploegen

Pot 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern München, PSG, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

Pot 2: Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

Pot 3: Feyenoord, Sporting CP, PSV, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Lille, Rode Ster Belgrado, Young Boys, Celtic

Pot 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Praag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest