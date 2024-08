OFFICIEEL: Romelu Lukaku heeft na hele soap zijn transfer eindelijk beet

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel. Romelu Lukaku maakt de overstap van Chelsea naar Napoli.

Het is zover: Romelu Lukaku is een speler van Napoli. Dat maakte de Italiaanse club donderdag zelf bekend via haar officiële kanalen.

Lukaku komt over van Chelsea, waar hij niet meer in de plannen voorkwam. Afgelopen seizoen werd hij nog uitgeleend aan AS Roma, waar hij het goed deed.

De club wou hem definitief overnemen, maar kon dat niet door de financiële situatie van de club. Uiteindelijk blijft hij nu dus wel in de Serie A voetballen.

Chelsea vangt nog 30 miljoen euro voor Lukaku en heeft ook een doorverkooppercentage van 30% kunnen laten opnemen in het contract. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt ook op 30 miljoen euro geschat.