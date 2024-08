Riemer staat voor harde keuze, fans kunnen er niet meer mee lachen: "Hij zoekt nog"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het publiek van Anderlecht heeft zich tegen één van zijn vroegere chouchous gekeerd. Yari Verschaeren heeft veel van zijn krediet verloren. De spelmaker blijft zoeken naar zijn beste niveau na zijn zware blessure.

Het is een opmerkelijk gegeven in het Lotto Park. Na een dik kwartier werd er al geroepen om Théo Leoni. Dat was niet meteen om Verschaeren te viseren, maar iedereen ziet dat het middenveld van Anderlecht niet draait. En dan wordt er wel naar Verschaeren gekeken.

Bij Anderlecht weten ze ook dat het niveau van Verschaeren omhoog moet, want hij moet de ploeg laten draaien. Op zijn positie wordt er verwacht dat hij beslissende passes geeft en dat hij vooruit speelt. Maar Verschaeren kiest te veel voor de veilige oplossing.

"Yari zijn niveau zit in stijgende lijn, maar hij heeft nog werk om de beste versie van zichzelf te worden. We weten dat en we werken eraan", zei Brian Riemer daarover.

Maar het geduld raakt eens op en de druk van de fans is niet min. Zij willen Leoni zien op zijn positie. Die combineert ook beter met Stroeykens. En een kwaliteitsinjectie wordt er ook nog verwacht van Jesper Fredberg. Hij wil absoluut nog een nieuwe middenvelder.

Leander Dendoncker zou in dat geval veel kunnen oplossen. Hij kan ook de rol van Mats Rits overnemen, want ook hij is niet de man die als eerste de aanval gaat lanceren.