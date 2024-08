Schietgebedje bij Anderlecht: "Ik hoop van ganser harte dat hij niet meer vertrekt, we hebben hem nodig"

Anderlecht, dat is een heel ander team met of zonder Francis Amuzu. Als de snelle flankspeler erop komt, heeft paars-wit een wapen waar het gretig gebruik van maakt. In Neerpede houden ze hun hart dan ook vast dat er nu niemand meer op de proppen komt met een niet te weigeren bod.

Anderlecht zit immers niet in de positie dat het een deftige aanbieding kan weigeren. En aan de top weten ze ook dat Amuzu eigenlijk deze zomer zijn transfer wou maken, maar door blessures is de interesse nooit concreet geworden. Tegen Dinamo Minsk was hij wel weer beslissend.

En dat zou hij wel eens een heel seizoen kunnen zijn, want met zijn snelheid kan hij brokken maken. Zeker nu hij ook een zekere efficiëntie gevonden heeft. "We kunnen allemaal de impact zien die hij heeft", knikte Brian Riemer.

"Toen ik hier aankwam, was de grootste kritiek op hem dat hij geen statistieken kon voorleggen. Of toch niet goed genoeg voor een aanvaller. De laatste zes maanden is dat veranderd."

Riemer wacht dan ook bang af tot morgen de transfermarkt in de grote landen dichtgaat en er daarna vanuit een exotische bestemming geen miljoenenbod meer komt. "Kijk, ik zou verrast zijn als er geen beweging meer is bij ons. Zowel uitgaand als inkomend verwacht ik nog wat."

"Ik hoop echt dat we hem houden, want we hebben zijn snelheid nodig. De kritiek die je op onze kern kan hebben, is dat we daar niet genoeg van hebben. Sardella zorgt daar ook voor, maar Ciske is één tegen één heel belangrijk."