🎥 Loïs Openda doet monden openvallen en maakt met RB Leipzig einde aan ongeslagen reeks van Bayer Leverkusen in de Bundesliga

Leipzig heeft Bayer Leverkusen verslagen met 2-3. Loïs Openda zorgde ervoor dat zijn ploeg erop en erover ging in de tweede helft.

Vorig seizoen schreef Bayer Leverkusen geschiedenis in de Bundesliga door ongeslagen te eindigen en de dubbel binnen te halen. Ondanks de nederlaag in de Europa League-finale was het seizoen onder Xabi Alonso gewoonweg ongelooflijk.

Uiteindelijk was het Leipzig dat een einde maakte aan de ongeslagen reeks in de Bundesliga van Dortmund. Het zag er nochtans slecht uit toen Bayer, thuis, 2-0 voor stond vlak voor de rust dankzij hun flankverdedigers Alejandro Grimaldo en Jérémie Frimpong.

Maar Kevin Kampl gaf Leipzig hoop door kort voor de pauze de aansluitingstreffer te scoren. Na zo veel lastige situaties te hebben omgebogen de laatste tijd, werd Leverkusen deze keer verrast.

En het was Loïs Openda die de beul speelde door twee keer te scoren in de tweede helft, zijn eerste twee doelpunten van het seizoen in de Bundesliga (na eerder al te hebben gescoord in de beker).

Een opmerkelijke prestatie voordat hij zich bij de Rode Duivels voegt: er ligt een echte kans in de Nations League gezien de afwezigheid van Romelu Lukaku.