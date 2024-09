De planning van de Rode Duivels onder druk: 'De FIFA zal samenkomen om mogelijk een tegenstander uit te sluiten in de Nations League'

De Rode Duivels starten volgende week hun Nations League-campagne. Echter, internationale conflicten kunnen invloed hebben op de planning.

Volgende week vrijdag speelt België zijn eerste wedstrijd in de Nations League tegen Israël. Deze thuiswedstrijd zal niet plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion, noch op Belgische bodem, omwille van veiligheidsredenen.

De wedstrijd zal plaatsvinden in Debrecen, in het oosten van Hongarije. Er was enige twijfel over deze confrontatie vanwege een klacht van de Palestijnse Voetbalfederatie, die bij de FIFA heeft geprobeerd om de Israëlische Voetbalfederatie uit internationale toernooien te laten uitsluiten vanwege de oorlog in Gaza.

De Palestijnen hebben aangegeven dat Rusland is uitgesloten na de oorlog in Oekraïne. De FIFA neemt de klacht serieus en zal deze onderzoeken tijdens de volgende vergadering in oktober.

De timing zorgt ervoor dat de wedstrijd van volgende vrijdag tegen de Rode Duivels kan doorgaan. Echter, de situatie voor de terugwedstrijd op 17 november in Boedapest blijft onzeker.

De Rode Duivels zitten in de Nations League verder nog bij Italië en Frankrijk. Na een mislukt WK en EK is de Nations League een belangrijke test voor onze Rode Duivels.