Ex-Buffalo's zorgen voor ronduit sensationele ommekeer na invalbeurt

Malick Fofana heeft zijn stempel gedrukt op de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Straatsburg afgelopen vrijdag in de Ligue 1. Het stond 1-3 toen hij inviel, maar Lyon won uiteindelijk met 4-3!

In Lyon zijn ze gek van Malick Fofana. En toen Domenico Tedesco vrijdag tijdens de persconferentie verklaarde dat de Rode Duivels kunnen rekenen op "een dozijn" hoogwaardige vleugelspelers, was er geen twijfel dat Fofana bij zijn opties hoorde.

De belofteninternational stond vrijdag niet in de basis tegen Straatsburg, en Lyon had het moeilijk toen Malick Fofana het veld op kwam. The Gones stonden met 1-3 achter tegen de Elzassers, nadat ze al in de tweede minuut een tegendoelpunt hadden geïncasseerd.

Na een uur spelen voerde Pierre Sage een dubbele wissel door: Georges Mikautadze, de voormalige speler van Seraing, werd vervangen door Gift Orban, een andere voormalige topper van AA Gent. Ook Abner Vinicius werd vervangen door Malick Fofana.

Malick Fofana tegen Straatsburg



31 minuten op LM pic.twitter.com/66BDDbGHZh — ??? (@aou4r) 30 augustus 2024

En daar veranderde alles: het duo van voormalige Buffalo's keerde de wedstrijd om, bracht snelheid en gevaar. Maitland-Niles maakte 2-3 in de 61e minuut, en Gift Orban zelf maakte 3-3 al in de 63e minuut, bijna met zijn eerste balcontact. Malick Fofana, opgesteld als linkervleugelverdediger, bracht ook de tegenstander in de problemen.

Onderscheppingen, versnellingen, dribbels, voorzetten, schoten: Fofana deed het allemaal. Tot hij ook beslissend was in de cijfers: het was na een trucje en voorzet van zijn kant dat Gift Orban, opnieuw hij, 4-3 maakte. Lyon won ternauwernood, en het "made in Pro League"-duo scoorde punten.