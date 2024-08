Jean Kindermans laat zich straf uit over vertrek bij Anderlecht: "Je kan je daar niet tegen verdedigen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jean Kindermans heeft Anderlecht verlaten en is nu aan de slag bij Antwerp. Zijn vertrek zorgde voor heel wat commotie, maar het voormalig hoofd jeugdopleidingen van paars-wit kan dat wel heel makkelijk plaatsen.

Of zijn vertrek pijn heeft gedaan? “Eigenlijk niet erg", geeft hij aan in HLN. "Voor één simpele reden. Ik heb Ánderlecht niet verlaten. Toen ik vertrok was het mijn Anderlecht niet meer. Snap je?”

Kindermans was bij Anderlecht andere standaarden gewend en die gingen overboord. "Om de twee jaar kampioen spelen, aantreden in de Youth League, de betere jonge spelers naar de A-kern brengen. Ik weet ook: als er nieuwe mensen komen, komen er nieuwe accenten. Alleen… Enfin, ik moet me daar nu niet meer mee bezig houden."

Kindermans kreeg het verwijt dat hij op een ouderwetse manier werkte en data verwaarloosde. “Kijk naar mijn track record, naar het aantal jeugdspelers die we ontdekt hebben en die naar de A-ploeg, naar de nationale ploeg en naar Europese topcompetities zijn doorgestroomd."

"Kijk naar de transfersommen van Doku, Sambi, Debast en vele anderen. Dat wordt over de grenzen gewaardeerd. En dan heb je mensen die dat in vraag stellen. Je kan je daar niet tegen verdedigen."

Over voorzitter Wouter Vandenhaute kan hij niet veel zeggen. Ooit gaat hij een boek schrijven en daar zal het allemaal in komen. “Er was geen relatie. We maakten dus ook geen ruzie", geeft hij aan.

Veel ex-spelers spraken wel hun steun uit. “Daar was ik van onder de indruk. Je zou geen mens zijn, mocht dat niet het geval zijn. Maar weet je wat me nog het meest plezierde? Dat ik ook uit niet-voetbalmiddens steun kreeg. Jacques Borlée belde mij 27 minuten lang vanuit Zuid-Afrika waar hij op stage was."