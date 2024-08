Spektakel tijdens debuut van Romalu Lukaku bij Napoli: 'Big Rom' meteen beslissend, veldspeler moet ruim 20 minuten lang in doel en ex-speler van STVV absolute antiheld bij Parma

Romelu Lukaku speelde zaterdagavond zijn eerste minuten in het shirt van Napoli. De Rode Duivel was meteen beslissend en scoorde de gelijkmaker in de 2-1 overwinning. Ex-STVV-speler Zion Suzuki pakte rood en werd op die manier de antiheld bij Parma.

Romelu Lukaku werd op donderdag officieel voorgesteld bij Napoli. Twee dagen later mocht hij op de bank starten voor de wedstrijd tegen Parma.

Parma, dat op verplaatsing speelde, kwam na zo'n 20 minuten spelen al op voorsprong vanop de stip. Ange-Yoan Bonny zette de elfmeter om.

Napoli bleef de betere ploeg met de betere kansen. Romelu Lukaku mocht op het uur invallen bij Napoli en er was meteen een verschil te merken. Hij wisselde Raspadori af.

Rond minuut 75 liep het even helemaal mis voor Parma, met een ex-speler van STVV in de hoofdrol. Doelman Zion Suzuki, die al geel had voor tijdrekken, speelde een bal weg voor de neus van David Neres en ging door met zijn been op de Napoli-speler.

De scheidsrechter twijfelde niet en besloot om hem nog eens geel te geven, rood dus voor Suzuki. Maar het probleem was vooral dat Parma geen wissels meer over had. Verdediger en kapitein Delprato besloot dan maar om de resterende 25-30 minuten in doel te gaan staan.

With Suzuki sent off and Parma with no subs left, defender Enrico Del Prato will go in goal for the remainder of the match 😲#NapoliParma pic.twitter.com/wp587IZTEX — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 31, 2024

Niet verrassend dat de thuisploeg kansen begon te forceren. Eerst verliep dit nogal moeilijk, maar wie anders dan 'Big Rom' knalde in minuut 92 de gelijkmaker tegen de netten.

In minuut 96 was het Zambo Anguissa die het leer staalhard binnen kon koppen, 2-1. Zo werd Suzuki uiteindelijk de absolute anitheld bij Parma. Tegen het einde van de wedstrijd botste Lukaku nog met de knie tegen een andere speler waarna er even gevreesd werd voor een blessure, maar de spits kon verder spelen.