Leko reageert na pijnlijke nederlaag in Leuven: "In alle opzichten"

Standard slikte op bezoek bij OH Leuven een nieuwe domper. Door de 2-0 nederlaag staan ze met 8 op 18 in de middenmoot. Maar er wordt vooral niet goed gevoetbald: twee goals in 540 minuten, dat is simpelweg te weinig. Ook coach Ivan Leko baalde.

"Vandaag verloren we van een betere ploeg. Zij waren in alle opzichten beter. Dat is voetbal en dat moeten we aanvaarden. Wij moeten nu resetten", gaf Ivan Leko ootmoedig toe tegenover DAZN na de 2-0 nederlaag.

"Met al onze moeilijkheden hadden we een geweldige competitiestart, maar we wisten dat zulke wedstrijden zouden komen. Je voelde het. Als je de duels verliest en de tweede bal niet haalt, zakt je vertrouwen en groeit dat van de tegenstander."

© photonews

"We verloren onze strijdlust en onze ploeggeest. Dit was de eerste wedstrijd dit seizoen die we verdienden te verliezen. We moeten hier nu mentaal van herstellen", aldus Leko nog in zijn analyse.

Niet het echte Standard

Standard toonde zich nochtans andermaal onmachtig, zeker in aanvallend opzicht: "Er waren te veel balverliezen op het middenveld, verloren duels, tweede ballen,... Na ons goede begin herwon OHL het vertrouwen, terwijl het onze daalde."

"In de tweede helft speelden we risicovoller om terug te komen en openden we meer de verdediging, wat ruimte gaf aan een team uit Leuven dat goed counterde. Het was niet het echte Standard op het veld, dat zullen we moeten veranderen voor de volgende wedstrijd."