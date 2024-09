Ploeggenoot Romelu Lukaku krijgt schrik van zijn leven na wedstrijd met Napoli

De Braziliaan was eerder op de dag belangrijk door bij te dragen aan de 2-1 overwinning van Napoli thuis tegen Parma. Tijdens de gewelddadige overval werd de aanvaller aangevallen terwijl hij in de auto zat met zijn vrouw.

Volgens berichten van de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport hebben twee dieven op een motor de ruit van de auto van Neres ingeslagen. De aanvallers drukten een revolver tegen het hoofd van Neres en eisten de waardevolle Rolex-horloge van de Braziliaan, die geschat wordt op ongeveer 100.000 euro.

De 27-jarige aanvaller speelde van 2017 tot 2021 voor Ajax, waarna hij in januari 2022 naar Shakhtar Donetsk verhuisde. Door de inval van Rusland verliet hij de club al na een maand.

Kort daarna tekende hij bij Benfica. Sinds het begin van dit seizoen speelt hij voor Napoli, dat 28 miljoen euro betaalde.

In totaal speelde Neres 180 wedstrijden voor Ajax en was hij een uitblinker tijdens de indrukwekkende Champions League-campagne van 2018-2019.

🚨🇧🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | After the game against Parma, David Neres was targeted by two men on a motorcycle who smashed the car and robbed him at gun point.



Awful news, sending strength to him. pic.twitter.com/s0eV4CwH53