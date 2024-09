Vier doelpunten in drie wedstrijden, heeft Patro Eisden goud in handen? "Dat hij nu al veel interesse geniet van hoog aangeschreven clubs is een normale zaak"

Patro Eisden Maasmechelen speelde zaterdag 2-2 gelijk tegen Club NXT. Keano Vanrafelghem was alweer goed voor twee doelpunten en maakt bijzonder veel indruk.

Patro Eisden begon met één overwinning en twee gelijke spelen aan zijn seizoen in de Challenger Pro League. Zaterdag werd het 2-2 tegen Club NXT.

De grote held bij Patro Eisden was alweer Keano Vanrafelghem. De 21-jarige spits was opnieuw goed voor twee doelpunten. Hij staat zo bovenaan de topschutterslijst in 1B met vier doelpunten in drie wedstrijden.

"Dat we weer twee doelpunten zagen van Kiki verwondert mij niet", vertelde coach Stijn Stijnen volgens de clubwebsite van Patro Eisden. "Hij beschikt over de gave om te scoren. Het is leuk voor hem dat dit gebeurt tegen Club NXT maar ook niet meer dan dat."

Stijnen moedigt zijn aanvaller aan om op dit elan verder te gaan. "Hij moet vooral verder werken nu en blijven progressie maken. Hij beseft dat het niveau waar hij nu speelt van een ander categorie is als vorig jaar."

De Patro-coach verklapt ook al dat Vanrafelghem bij "hoog aangeschreven clubs" in beeld is. "Met 4 doelpunten op 3 wedstrijden speelt Kiki zich uiteraard in de kijker. Dat hij nu al veel interesse geniet van hoog aangeschreven clubs is een normale zaak."