Kevin De Bruyne praat over zijn toekomst: "Dat zal ongetwijfeld gebeuren"

Er was op een bepaald moment deze zomer heel wat te doen over Kevin De Bruyne en geflirt met Saudi-Arabië. De Rode Duivel kwam nu zelf terug op de geruchten.

Kevin De Bruyne leek op een bepaald moment deze zomer te flirten met Saudi-Arabië. Er kwamen geruchten over een mogelijke transfer en hijzelf temperde het niet meteen.

De Bruyne zei nog dat hij voor alles moet openstaan over zijn leeftijd. Hij had het ook over de enorme bedragen die er verdiend kunnen worden.

Nu kwam hij bij BBC Radio Manchester terug op wat er zich deze zomer afspeelde. "Ik heb eerlijk gezegd met niemand gesproken", begon hij volgens HLN bij het Engelse medium.

"Er is veel om te doen geweest in de media, maar ik zei in de zomer dat ik een rustige zomer verwachtte en dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ik ben vier weken op vakantie geweest, kwam terug en begon te trainen. Dat was alles. Niets te melden", zei hij rustig.

Maar dat neemt niet weg dat het contract van de middenvelder binnen tien maanden afloopt. "Naarmate het seizoen vordert, zullen er ongetwijfeld gesprekken plaatsvinden met City. Ik wil me gewoon goed voelen en goed voetbal spelen. Ik voel op dit moment niet echt de haast", besluit hij.