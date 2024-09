Pocognoli verdedigt schlemiel: "Misschien had hij te veel vertrouwen"

Sébastien Pocognoli kan eigenlijk op twee oren slapen. Union SG speelt goed onder zijn leiding, maar ontbrak tegen Anderlecht efficiëntie om de drie punten binnen te halen. De trainer weet dat hij maar een paar werkpunten heeft, want zowel defensief als collectief zat het snor.

Zo liet Anthony Moris zien dat hij nog altijd een betrouwbaar sluitstuk is, ondanks enkele foutjes. De doelman liet al vier clean sheets noteren dit seizoen. “Niet slecht hé”, lachte Moris na de wedstrijd. “Maar eerlijk gezegd had ik liever een paar goals geïncasseerd als dat betekende dat we er zelf meer zouden maken."

"We hebben alles gedaan om te winnen, alleen ontbrak het doelpunt. Het schot van Terho was magnifiek, maar helaas ging het tegen de lat. Het zit momenteel niet mee.”

Trainer Sébastien Pocognoli nam na de wedstrijd de tijd om uit te leggen waarom Rodriguez de strafschop nam en hoe hij met de gemiste kans omgaat. “Kevin was aangewezen om de strafschoppen te nemen, net zoals Fuseini dat zou doen als Kevin er niet is,” verduidelijkte Pocognoli.

“Ik weet niet precies wat er misging. Misschien had hij te veel vertrouwen of wilde hij zijn zelfvertrouwen laten zien door iets speciaals te proberen. Hoe dan ook, ik sta altijd achter mijn spelers. Hem publiekelijk afvallen zou niets oplossen en zou alleen maar woede en frustratie veroorzaken.”

Union liet er zich niet door uit zijn lood slaan en verzamelde nog een handvol kansen. “Iedereen maakt fouten, dat is menselijk. Wat telt, is hoe je daarna reageert. Kevin is blijven werken, hij toonde een goede mentaliteit en creëerde nog kansen. Maar je kon wel merken dat de gemiste strafschop in zijn hoofd bleef zitten,” aldus de coach.