Interview met Samuel Mbangula, de Belgische sensatie van Juventus: "Ik was niet klaar voor zo'n verandering in mijn leven"

Samuel Mbangula was enkele maanden geleden nog onbekend voor de meeste Belgen, maar hij is een van de zomerhits geworden. De Juventus-aanvaller trok dinsdag veel aandacht van journalisten in Tubize, en dat is hij niet gewend.

Samuel Mbangula (20 jaar) is duidelijk een van de sensaties, zo niet "de" sensatie van België op dit moment. In twee wedstrijden scoorde hij een doelpunt en gaf hij drie beslissende passes met Juventus. "Ik weet niet of ik de Belgische sensatie van het moment ben, want er zijn veel goede spelers en dingen die gebeuren in België," lacht hij.

"Ik doe gewoon mijn werk, ik doe mijn best. Maar natuurlijk, ik ben verrast door wat me overkomt. Juventus blijft een van de grootste clubs ter wereld en het zou iedereen verbazen om zo'n debuut te maken," erkent Mbangula in het nationaal trainingscentrum in Tubeke.

De aanvaller van Juventus lijkt erg relaxed, maar hij verbergt het niet: de druk voelt hij wel. "Natuurlijk, altijd. Maar het is een goede druk, het geeft je adrenaline," benadrukt hij. Als speler van Juventus heeft Samuel Mbangula ook een andere status gekregen in zijn dagelijks leven.

© photonews

"Het is waar dat mijn leven is veranderd. Ik leef niet meer zoals vroeger, ik kan niet zomaar de straat op. Ik was daar niet op voorbereid. Ik vond het wel leuk als niemand me herkende (glimlach). Maar dat hoort bij het vak, en het is altijd leuk als kinderen om een handtekening vragen en je hen blij kunt maken".

De concurrentie bij Juventus? Mbangula houdt ervan

Natuurlijk moet Mbangula niet verwachten dat hij het hele seizoen op een roze wolk zal zitten. Een doelpunt en 3 assists in 2 wedstrijden is heel goed, maar in zijn derde wedstrijd werd hij bij de rust gewisseld in een zeer gesloten wedstrijd.

"Ik weet het, het moeilijkste is om te bevestigen. We werken hard daarop. Nu is de concurrentie bij Juventus heel positief: de ervaren spelers zijn de eersten om me aan te moedigen. Het is een grote familie, je hebt geen andere keuze om de kern op dit niveau te laten draaien," verzekert de Rode Duivel.

Ik zal mijn speelstijl niet veranderen, en Thiago Motta moedigt ons aan om dingen te proberen

En Juventus heeft ook geïnvesteerd in versterking op zijn positie, door twee vleugelspelers aan te trekken (Conceição en Gonzalez). "Het is een goede zaak. De club kon het hele seizoen niet doorkomen met slechts twee vleugelspelers op vijf fronten," benadrukt Mbangula. "Elke vorm van concurrentie is welkom en kan je alleen maar vooruit helpen. Ik zie dat absoluut niet als een gebrek aan vertrouwen van het team".

Het belangrijkste zal zijn om zichzelf te blijven, ondanks de druk en de nieuwe verantwoordelijkheden in een team van het hoogste niveau. "Thiago Motta geeft me het nodige vertrouwen. Het is ook een coach die veel duidelijkheid biedt, hij vertelt je wat goed is, wat niet. Je hebt niets te interpreteren. Mijn stijl? Die zal altijd hetzelfde blijven: als ik denk dat een beweging het proberen waard is, zal ik het doen. De coach moedigt ons aan om dat te doen, om vooral niet te aarzelen: wat telt, is de reactie bij mislukking, om bij een tweede poging succesvol te zijn".