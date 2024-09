'Memphis Depay kan plots 400.000 euro per maand gaan verdienen... in Brazilië'

Het ziet ernaar uit dat Memphis Depay nog een zeer opvallende move kan maken deze zomermercato. Hij zou 400.000 euro per maand kunnen gaan verdienen in Brazilië.

Memphis Depay zag zijn contract bij Atletico Madrid deze zomer aflopen. Er werd gekozen om niet te verlengen, maar nu is de Nederlander nog steeds op zoek naar een nieuwe werkgever.

Hij werd al in verband gebracht met een transfer naar Rayo Vallecano en een club uit Saudi-Arabië, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis.

Nu kan hij wel een opmerkelijk avontuur aangaan. Volgens het Brazilaanse Globo kan de aanvaller in Brazilië gaan spelen op het hoogste niveau.

Hij zou een serieus voorstel op zak hebben van Corinthians, waar hij 400.000 euro per maand zou kunnen verdienen. Zelf zou Depay na enkele gesprekken meer interesse zijn beginnen tonen in de transfer.

De Nederlander speelde voor zijn tijd bij Atletico bij FC Barcelona, Olympique Lyon, Manchester United en PSV. In totaal scoorde hij al 172 doelpunten in 459 wedstrijden in zijn carrière.