Vanaf nu naast Eden Hazard, Romelu Lukaku...of zelfs Thibaut Courtois: Kevin De Bruyne wordt geëerd door de bond

Kevin De Bruyne heeft onlangs de mijlpaal van 100 caps bereikt met de Rode Duivels. Hiervoor heeft hij een plaats gekregen in de 'Belgian football's Walk of Fame'.

Herinner je je de debuut van Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels nog? Nee? Dat is normaal: de wedstrijd was snel vergeten. Het was 11 augustus 2010: de vuvuzela's van het WK in Zuid-Afrika waren amper gestopt met zoemen of KDB speelde zijn eerste minuten in het shirt van de Rode Duivels tegen Finland in het Veritas Stadion in Turku.

De Rode Duivels verloren met 1-0, Kevin De Bruyne werd vervangen door Steven Defour bij de rust. Gelukkig voor hem hebben heel wat andere optredens veel meer indruk gemaakt.

De Bruyne in de schijnwerpers

Vandaag de dag heeft de middenvelder 105 caps en draagt hij de aanvoerdersband. Het was dus hoog tijd om hem te eren op de Walk of Fame. Wat de bond niet naliet te doen tijdens deze eerste interlandbreak na het EK.

De mijlpaal van 100 caps behalen tegen Montenegro vlak voor het EK gaf De Bruyne de kans om zijn afdruk voor de eeuwigheid in Tubize te zetten. Zo voegt hij zich bij (ex-)teamgenoten zoals Eden Hazard, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois, die ook de grens van 100 hebben bereikt.