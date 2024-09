Bondscoach Domenico Tedesco wil vooral "plezier hebben": "De druk? Die voel ik niet"

België zal vrijdag Israël tegenkomen in de Nations League. Een nieuwe test voor Domenico Tedesco na zijn lastige EURO-campagne.

België is nu ver verwijderd van de beroemde 'Gouden Generatie', waarvan bijna alle spelers met pensioen zijn gegaan bij de nationale ploeg of niet meer geselecteerd worden.

De overgang is allesbehalve gemakkelijk, zoals de resultaten van de Rode Duivels hebben aangetoond. Vooral tijdens het recente EK in Duitsland.

Twee maanden na het EK heeft Domenico Tedesco zijn groep weer gevonden. Tijdens een persconferentie sprak hij over de druk die op zijn schouders rust.

"Eerlijk gezegd voel ik geen druk. Zelfs niet tijdens en na het EK. Alleen de druk die ik mezelf opleg. Ik geniet van het werken met deze groep. Als ik geen plezier meer heb, is dat een slecht teken", vertelde hij volgens La Dernière Heure.

Hij kwam ook terug op zijn mea culpa. "Heb ik het herhaald? Nee. Ik hoefde het niet te herhalen omdat het gevoel binnen de groep positief was. De spelers zijn de enigen die mij kunnen beoordelen. Ik zal altijd mijn spelers en staf beschermen."

"Ik ben erg blij met hen. Ik ben vrij kritisch naar mezelf toe. We kunnen beter dan dit, en ik kan ook beter. Maar we hebben de bladzijde omgeslagen na de persconferentie van vorige week, waar ik erg eerlijk en open was", besluit hij.