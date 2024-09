Nooit Rode Duivel: speler uit Jupiler Pro League laat zich meteen zien in debuut

Hij heeft er lang moeten op wachten, maar het is dan eindelijk zover. Noah Sadiki heeft zijn debuut gemaakt voor de Democratische Republiek Congo afgelopen vrijdag. De middenvelder van USG viel in tegen Guinee.

De start van de jonge Noah Sadiki bij de Democratische Republiek Congo liet op zich wachten. In mei vorig jaar werd hij al eens opgeroepen voor de Leeuwen van Congo, maar de FIFA keurde zijn naturalisatie niet op tijd goed.

Dat was toen een verrassing en een teleurstelling, want Sadiki had al gespeeld voor de beloften van Congo U23 in oktober 2023. Ondanks een mooie vooruitgang bij Union Saint-Gilloise, die hem op middellange of lange termijn de weg naar de Rode Duivels zou kunnen openen, bleef hij bij zijn keuze voor Congo.

© photonews

En hij werd nu dus beloond. De Democratische Republiek Congo speelde een match in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations 2025. Afgelopen vrijdag zat Noah Sadiki op de bank voor de wedstrijd tegen Guinee.

Invalbeurt van tien minuten

De Unionist kwam in de 80e minuut in het veld voor Charles Pickel, toen de score 1-0 in het voordeel van de Leeuwen stond. Het was de voormalige Anderlecht-speler Edo Kayembe die het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde.

De Democratische Republiek Congo leidt in zijn kwalificatiegroep, maar dit was pas de eerste poulewedstrijd. Naast Guinee zullen de mannen van Sébastien Desabre het nog moeten opnemen tegen Ethiopië en Tanzania.