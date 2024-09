Geen medelijden met Rode Duivel: "Zo zou Johan Boskamp het zeggen"

De Rode Duivels wonnen met 3-1 van Israël. Het opvangen van de afwezigheid van Romelu Lukaku blijft een groot probleem.

De ogen waren bijzonder scherp op Domenico Tedesco gericht, na zijn uitlatingen over het EK van afgelopen zomer in Duitsland. Zijn opstelling en keuzes worden enorm scherp bekeken.

Zeker met de afwezigheid van goalgetter Romelu Lukaku was het geen gemakkelijke opdracht voor de bondscoach. Loïs Openda was de man die Big Rom moest vervangen.

“Onze positie op de nummer 9 blijft toch een moeilijke zaak. Als Romelu Lukaku er niet is - ook al vinden mensen dat hij gebreken heeft - is er voorlopig toch geen alternatief”, zegt Stef Wijnants bij Sporza.

Te positief over Loïs Openda

Batshuayi was een optie geweest, maar hij werd niet opgeroepen. “Openda is een doelpuntenmachine in de Bundesliga, maar bij de Rode Duivels zit hij nog maar aan 2 goals in 21 wedstrijden. Hij leed te veel balverlies en was ook weinig aan de bal.”

Tedesco gaf op de persconferentie een lange uitleg over Openda, vooral met de bedoeling om uit te leggen dat hij het goed deed. “Het was een bijna wetenschappelijke uitleg over zijn looplijnen, al speelde hij computergestuurd op de Playstation.”

Al is er voor een spits maar één ding dat telt. “Johan Boskamp zou zeggen: ‘Voor de spits moet de bal altijd in het mandje.’ En dat lukt niet voor Openda. Daar was Tedesco wel te positief over, vond ik.”