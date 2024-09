Jan Mulder spreekt klare taal over Julien Duranville: "Waarom doen ze dat niet?"

De invalbeurt van Julien Duranville was een openbaring. Ook Jan Mulder was laaiend over het jeugdproduct van RSC Anderlecht.

Julien Duranville viel bij de Rode Duivels met heel veel bravoure in. De youngster, opgeleid bij RSC Anderlecht, liet enkele flitsen van zijn klasse zien tegen Israël. Bij VTM, dat de live-uitzending van de interland verzorgde, waren analisten Marc Degryse en Jan Mulder enorm positief over Durantville. “Als hij fit blijft, moet je er niet aan twijfelen: dan gaat hij doorbreken. Zo’n snelheid, zo’n techniek. Goede traptechniek ook, beter dan die van Doku”, klonk het bij Marc Degryse. Duranville speelt momenteel bij Borussia Dortmund. Jan Mulder vindt dat de transfer naar Duitsland veel te vroeg gekomen is en dat er voor een andere optie gekozen moest worden. “Laat hem toch eerst spelen in de Belgische competitie”, valt de Nederlander in. “Waarom liet Dortmund hem niet nog bij Anderlecht rijpen? De Bundesliga is fysiek nog te veeleisend voor die jongen.” Die strategie heeft KRC Genk in samenwerking met Europese topclubs wel al toegepast met talenten. Denk maar aan doelmannen Maarten Vandevoordt en Mike Penders.