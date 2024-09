Lombaerts legt pijnpunten vast in Belgische verdediging: "Gebrek aan communicatie"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voormalig Rode Duivel en VTM-analist Nicolas Lombaerts was kritisch over de gebrekkige samenhang in de Belgische defensie tijdens de interland België-Israël, vooral na de gelijkmaker. België won uiteindelijk nog makkelijk met 3-1.

“Verdedigend wordt er te veel naar elkaar gekeken. De druk op de bal was niet altijd optimaal, en te veel spelers volgden enkel de bal, zonder oog te hebben voor hun directe tegenstanders”, aldus Lombaerts in de VTM studio.

Een opvallend moment in de eerste helft was toen Kevin De Bruyne zichtbaar geïrriteerd raakte door de positionering van Amadou Onana. De Bruyne vond dat Onana te diep tussen de centrale verdedigers stond, in plaats van de baldrager onder druk te zetten.

Deze slechte communicatie en positionering leidden tot situaties zoals bij de tegengoal, waar Castagne de controle over zijn directe tegenstander verloor. Hoewel het eigen doelpunt pech was, had de verdediger dichter op zijn man moeten staan, concludeerde Lombaerts.

Lombaerts was vroeger zelf Rode Duivel en maakte zelfs de ‘Gouden Generatie’ mee als speler. In totaal speelde hij 39 interlands en wist hij drie keer te scoren.

De voormalige verdediger was er bij op het WK van 2014 in Brazilië. In de zomer van 2020 nam hij afscheid van het professionele voetbal.