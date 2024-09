Ambitieuze promotiekandidaat komt met de schrik vrij: "Hadden niets te winnen"

Zulte Waregem wil in het nieuwe seizoen opnieuw proberen om promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Ondertussen werkten ze in de Beker van België een pittige derby af tegen Sparta Petegem.

Zulte Waregem was de grote favoriet tegen de amateurclub uit eigen streek. Toch ging het niet van een leien dakje voor Essevee. Pas in het slot van de wedstrijd kon het de wedstrijd definitief naar de hand zetten.

Invaller Traoré wist met twee afstandsknallen de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Toch was de 1-3 overwinning niet meteen om over naar huis te schrijven, want ei zo na gingen we dus naar verlengingen.

Jelle Vossen opende vroeg de score en de goalgetter van dienst reageerde achteraf zeer duidelijk. "Tegen een ploeg uit Tweede Nationale heb je niets te winnen", gaf hij aan bij Het Nieuwsblad.

Niet te winnen

"Ook al zouden we met 0-10 winnen, iedereen zou zeggen dat het normaal is. Maar goed: we hebben de volgende ronde gehaald en veel verder moeten we dat ook niet willen analyseren."

"Ik had geen schrik voor verlengingen, we weten dat we als profploeg altijd het verschil kunnen maken." Maandag is er de loting voor de 1/16e finales. Dan komen ook de eersteklassers in het verhaal.