Avondje Nations League: Spanje maakt indruk, Martinez waagt gok zonder Ronaldo ... en heeft hem toch nodig

In de Nations League nemen de Rode Duivels het maandagavond op tegen Frankrijk. Ondertussen stonden er ook op zondag alweer een aantal heel interessante wedstrijden op het programma.

In de A-League van de Nations League werd er in twee verschillende groepen gespeeld op zondag. In de groep met onder meer Portugal stonden twee krakers op het programma.

Roberto Martinez koos ervoor om Cristiano Ronaldo een keertje op de bank te laten beginnen bij Portugal. En uiteindelijk zou de ex-bondscoach van ons land hem toch nog nodig hebben. Scott McTominay had Schotland vroeg op voorsprong gezet.

© photonews

Bruno Fernandes maakte er na de rust 1-1 van, Cristiano Ronaldo - wie anders - zorgde alsnog voor een 6 op 6 in deze Nations League. In dezelfde groep won Kroatië met 2-1 van Polen. De Kroaten hebben nu net als de Polen drie punten, Schotland volgt met nul punten.

Spanje maakt indruk

Spanje had na het gelijkspel tegen Servië iets goed te maken. Zwitserland werd het kind van de rekening met een 1-4 pandoering. Denemarken won van Servië met 2-0 en is zo leider in de groep met het maximum van de punten.

In de lagere groepen waren er belangrijke overwinningen voor onder meer Zweden, Slovakije, Wit-Rusland en Bulgarije. Zij doen daarmee een sprongetje en mogen dromen van promotie.