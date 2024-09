Dit zijn de favorietjes van Domenico Tedesco: "Zij hebben duidelijk een streepje voor"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Domenico Tedesco stelde afgelopen vrijdag Julien Duranville op bij de Rode Duivels. Hij is het nieuwe favorietje van de bondscoach.

Julien Duranville moet voor Johan Boskamp geen uitleg meer krijgen. De analist kende hem al vanuit de jeugd van RSC Anderlecht. “Het is altijd al een lefgozertje geweest”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Daarmee ook dat ze op Neerpede zo hard baalden toen hij voor een appel en een ei werd weggeplukt door Borussia Dortmund. Het verbaasde me ook niet dat Tedesco hem erbij heeft gehaald.”

Duranville is één van de nieuwe favorietjes van Tedesco en daar is duidelijk een uitleg voor. “De jongens die in de Bundesliga spelen hebben duidelijk een streepje voor onder deze bondscoach.”

Afwachten of Duranville ook tegen Frankrijk zijn kans zal krijgen, want de nederlaag tegen Italië zou wel eens geen goed nieuws voor de Rode Duivels kunnen zijn.

“Ze zullen op hun pik getrapt zijn hé. Ik vrees dus dat ze iets gaan willen rechtzetten. Ik ben ook benieuwd naar Doku tegen de Fransen. Op het EK kwam hij altijd naar binnen, nu ging ie ook regelmatig weer buitenom. Dat is de Doku waar ik van hou. Hopelijk laat hij dat opnieuw zien tegen Frankrijk.”