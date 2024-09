Zorgt Tedesco voor een stunt tegen Frankrijk? "Dat hebben we op het EK wel goed gedaan"

Winnen de Rode Duivels nog eens van de zuiderburen uit Frankrijk. De laatste zege in een officiële wedstrijd dateert al van 1981.

Bondscoach Domenico Tedesco begon bij de Rode Duivels meteen met een zege tegen Duitsland. Toen was dat maar liefst 69 jaar geleden. Doet Tedesco tegen Frankrijk opnieuw een lange reeks zonder zege stoppen?

De Rode Duivels wonnen in 2015 wel nog een oefenwedstrijd tegen Frankrijk, maar sinds 1981 lukte dat dus niet meer in een officiële wedstrijd. Toen wonnen de Belgen een WK-kwalificatiewedstrijd met 2-0 in Brussel.

Winnen de Belgen nog eens tegen Frankrijk?

"Ik weet dat het al lang geleden is dat we nog tegen Frankrijk hebben gewonnen. We moeten gewoon ambitieus zijn. Ik zeg niet dat we gaan winnen, want we willen vooral een goede wedstrijd spelen.”

Dat deden de Belgen niet op het EK, toen er vooral defensief werd gespeeld door beide ploegen. De Belgen slikten toen een late owngoal van Vertonghen, waardoor ze met 1-0 verloren.

Al schrijft Tedesco de weinige kansen van de Fransen ook toe aan zijn tactiek. "Dat hebben we op het EK wel goed gedaan: het gevaar van de Fransen eruit gehaald. Dit is iets positiefs dat we toen nooit hebben benoemd."