Nederlander kiest voor Braziliaans avontuurtje

Hoewel Depay verschillende opties had, waaronder lucratieve aanbiedingen uit Saudi-Arabië en Mexico, heeft hij ervoor gekozen om zijn carrière voort te zetten in Brazilië. De aanvaller zal naar verwachting een contract ondertekenen tot 2026.

Voor Corinthians is de komst van Depay een grote aanwinst. De club heeft hiermee een speler in huis gehaald die ervaring heeft op het hoogste niveau en die mogelijk een belangrijke rol kan spelen in hun zoektocht naar nieuwe titels. De laatste dateert al van 2017.

Memphis Depay begon zijn carrière bij PSV, waarna hij via Manchester United en Olympique Lyon bij Barcelona en Atlético Madrid belandde.

In 2015 werd hij topschutter in de Eredivisie en in 2017 won hij de Europa League met Manchester United.

Met Oranje speelde Memphis 98 wedstrijden en wist hij 46 keer te scoren. Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van 10 miljoen euro.

🚨🇧🇷 Memphis Depay to Corinthians, here we go! Deal done on contract valid until 2026.



Dutch forward agreed on terms days ago but now also contracts are ready — as Depay completed medical tests today.



Medical done in Holland and green light arrived, just waiting to sign. 🔐🇳🇱 pic.twitter.com/hWipyNQ8zW