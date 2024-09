Maksim wie? Jeugdproduct van RSC Anderlecht komt plots interland winnen in Luxemburg: "En nu wil ik naar de Jupiler Pro League!"

Luxemburg werd verrast door Wit-Rusland. De Oost-Europeanen gaan op die manier goed van start in de Nations League-campagne. Maksim Kireev kwam in actie net voor de rust en vindt zijn plek in het Wit-Russische elftal. Leuk om weten: de 20-jarige aanvallende middenvelder is een halve Belg.

Maksim Kireev is geboren in Brussel en heeft zijn jeugdopleidingen genoten bij RSC Anderlecht. Ondertussen scoort de zesvoudig Wit-Russisch international zijn doelpunten voor Lierse SK.

Bij Wit-Rusland beleefde hij een hoogtepunt door Luxemburg te verslaan in eigen huis. Wit-Rusland mag op die manier dromen van meer in de Nations League.

Hallo, Maksim. 0-0 in Bulgarije, 0-1 in Luxemburg. Een droomweek voor Wit-Rusland. En voor jou?

"Ja, het is een zeer interessante week geweest. Ik werd op mijn twintigste verjaardag opgeroepen en sindsdien probeer ik elk moment en elke minuut te waarderen die ik krijg. De coach (Carlos Alos, nvdr.) vertrouwt me hier erg en laat me vrij spelen. Dus ik probeer mijn uiterste best te doen."

Vertel ons over jouw familiegeschiedenis: zijn jouw ouders Wit-Russisch en geëmigreerd naar België?

"Mijn beide ouders zijn Wit-Russisch en kwamen voor mijn geboorte naar België, waar ik ben geboren. Ik voel me zowel Belgisch als Wit-Russisch. Beiden maken echt deel uit van mijn leven en ik ben trots om zowel Belgisch als Wit-Russisch te zijn."

Je bent pas 20 jaar oud. Wat zijn jouw carrièredoelen? De Pro League...

"Ik stel mezelf niet per se doelen. Ik weet dat ik veel potentieel heb en dat ik door hard te werken goede resultaten kan bereiken. Ik probeer zoveel mogelijk te genieten en voetbal te spelen voor mijn plezier. Ik ken mijn potentieel en werk daarom om zo hoog mogelijk te geraken."

Lierse heeft zes punten na drie wedstrijden in de Challenger Pro League. Is de clubdoelstelling promotie?

"Natuurlijk! Iedereen wil promoveren naar de Jupiler Pro League en ik denk dat Lierse een team heeft dat dat kan doen. We zullen ons best doen. Onze belangrijkste concurrenten? Eerlijk gezegd, we kijken niet naar andere teams. We bekijken elke wedstrijd omdat we, ongeacht tegen wie we spelen, gewoon willen winnen. We moeten elke wedstrijd winnen."

Lierse was destijds een vaste waarde op het hoogste niveau. Hebben ze daar nog steeds hun plaats?

"Natuurlijk! Ze hebben een rijke geschiedenis en daarom worden we door de fans enorm gesteund. Ik denk dat we de club trots moeten maken door te promoveren naar de Pro League, zoals ze verdienen."

Je speelt op dezelfde positie als Alexander Hleb: de beste Wit-Russische speler in de geschiedenis. Hoop je zijn niveau te bereiken?

"Natuurlijk, ik probeer zelfs hem te overtreffen! Maar het moet stap voor stap gaan. Maar natuurlijk haal ik inspiratie uit hem en zijn speelstijl, hoewel ik mijn eigen speelstijl wil creëren."

En in België, heb je inspiraties?

"Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Ik hou vooral van Hazard, zijn manier van spelen, dribbelen en kansen creëren."

Waar zie je jezelf over laten ons zeggen drie jaar?

"Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik vertrouw op God. Voor mij is alles mogelijk, maar ik stel geen grenzen of doelen. Ik speel om plezier te hebben en te genieten, wetende dat als ik blijf werken, ik goede dingen zal bereiken."