Nations League: Haaland doet het weer en Sloveen scoort loepzuivere hattrick

In de Nations League verloren de Rode Duivels gisteren met 2-0 van Frankrijk. Wat deden de andere ploegen?

In de Boszik Arena in Boedapest heeft Italië zich met een 2-1 overwinning op Israël stevig in de leiding gezet in groep 2 van de Nations League. Davide Frattesi opende de score voor de Squadra Azzurra vlak voor de rust, en Moise Kean verdubbelde de voorsprong na ruim een uur spelen Mohammed Abu Fani zorgde voor de eerredder voor Israël.

In groep 3 van de B-divisie boekte Noorwegen een belangrijke overwinning tegen Oostenrijk. Erling Haaland besliste de wedstrijd door in de 80e minuut de 2-1 te maken.

Slovenië voegde zich bij de feestvreugde door Kazachstan met 3-0 te verslaan, dankzij een hattrick van Benjamin Sesko. Slovenië en Noorwegen delen de koppositie in de groep met elk vier punten, terwijl Oostenrijk en Kazachstan elk één punt hebben.

In groep 4 van de B-divisie won Wales met 1-2 op het veld van Montenegro. Tegelijkertijd boekte Turkije een overtuigende 3-1 overwinning op IJsland. Turkije en Wales staan samen aan de top, beide hebben vier punten. IJsland volgt met drie punten, terwijl Montenegro nog zonder punten achter blijft.

Vanavond staat er in de Nations League onder andere Nederland-Duitsland op het programma. Engeland mag Finland ontvangen.