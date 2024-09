Zware kritiek op plannen voor Challenger Pro League: "Dit maakt me kwaad" en "Het is al moeilijk genoeg"

De Pro League heeft de plannen voor het nieuwe tv-contract bekendgemaakt. Daarin toch wel één opvallende passage: het idee om alle matchen van de Challenger Pro League naar vrijdagavond te verschuiven. Dat stuit echter op veel protest.

Joeri Van Genechten, voorzitter van de Lierse supportersfederatie, uit in GvA zijn ongenoegen over die plannen. "Vooral het feit dat de gewone supporter andermaal niet betrokken werd, maakt me kwaad." Hij benadrukt dat dit voor veel fans organisatorisch onhaalbaar is, wat tot een daling van het aantal toeschouwers zal leiden.

"Het is geen goed idee om die wedstrijden op vrijdagavond te plaatsen." Wel ziet hij als positief punt dat de kalender duidelijker wordt en dat er minder veranderingen in aanvangstijden zullen zijn.

Volgens Van Genechten zouden zaterdagavond en zondagnamiddag betere momenten zijn voor voetbalwedstrijden. "De ervaring leert me dat de fans zaterdag of zondag nog altijd zien als een soort van voetbalmoment. Iedere supporter kan goed gebruikt worden, want flink wat clubs in onze reeks hebben het al moeilijk."

Thomas Vanbiervliet, ondervoorzitter van de supportersfederatie van Zulte Waregem, reageerde ook ontgoocheld bij GvA. "Als voetbalsupporter wil je de wedstrijden van je favoriete club bijwonen, maar de mening van de fans wordt opnieuw niet gevraagd."

Daarnaast maakt Vanbiervliet zich zorgen over de praktische organisatie van busreizen voor uitwedstrijden op vrijdagavond. "Het is al moeilijk genoeg om alles netjes te regelen voor onze supportersclubs."

Hij vreest dat de plannen zullen leiden tot een daling van de commerciële waarde van het voetbal en dat vooral jongere fans minder kansen krijgen om kennis te maken met de sport. "Voor kleine kinderen is een wedstrijd op zaterdag- of zondagmiddag de ideale gelegenheid."