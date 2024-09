Kevin De Bruyne heeft Johan Boskamp ongerust gemaakt: "Als hij werkelijk die woorden heeft uitgesproken, dan vrees ik ervoor..."

Het gespreksonderwerp in de Belgische voetbalwereld is op dit moment de uithaal van Kevin De Bruyne na de nederlaag tegen Frankrijk. Maar de middenvelder zou nog iets gezegd hebben dat voor onrust zorgt.

Kevin De Bruyne gaf na afloop van de wedstrijd tegen Frankrijk een interview bij VTM waarbij hij zijn ploegmaats serieus bekritiseerde. Dat ging al snel de wereld rond omdat hij zo hard was.

Maar verder dook er nog een ander filmpje op ook. Daarin is te zien hoe KDB met Franky Vercauteren aan het praten is. De aanvoerder van de Rode Duivels lijkt meerdere keren te zeggen: "Ik stop."

Voor Johan Boskamp is dat genoeg om ongerust van te worden. "Als hij werkelijk die woorden heeft uitgesproken, dan vrees ik er toch wel voor", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Kevin is niet de man van de loze dreigementen. Het zou natuurlijk doodzonde zijn. Ik hoop dat hij zijn teleurstelling een plaatsje kan geven en toch gewoon verdergaat bij de Rode Duivels." Boskamp zou er niet van verschieten als KDB nu zou stoppen bij de nationale ploeg.

"Het zou me eerlijk gezegd niet verbazen. Zijn karakter is te sterk om zich neer te leggen bij het huidige niveau van de Rode Duivels. Bij City speelt hij in een ploeg die zoveel beter is. Het contrast is gewoon te groot."

Maar de analist zou het wel niet kunnen plaatsen als hij effectief een punt zet achter zijn internationale carrière. "Nee, ik wil dat hij doorgaat. In dat geval heeft hij de boel nu wel lekker op scherp gezet. Ik ben benieuwd of er ploegmaats gaan reageren op zijn woorden. Er staat nu nog meer druk op de volgende interlands. Ook op Kevin zelf. Na dit interview kan hij zich ook geen slechte wedstrijd meer permitteren. Maar dat weet hij zelf goed genoeg."