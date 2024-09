Analyse Gebruikt bondscoach Domenico Tedesco de Nations League helemaal verkeerd?

Bondscoach Domenico Tedesco had bij de bekendmaking van zijn selectie voor de wedstrijden in Nations League tegen Israël en Frankrijk opvallende keuzes gemaakt. Toch deed hij dat niet in zijn opstellingen.

Geen Axel Witsel (35), Yannick Carrasco (30) en Leandro Trossard (29) in de selectie van de Rode Duivels voor de wedstrijden tegen Israël en Frankrijk. Arne Engels (21) en Julien Duranville (18) waren er voor het eerst bij. Tedesco wilde andere spelers kansen geven in de Nations League. Engels en Duranville maakten hun debuut, maar voor de rest waren er weinig nieuwe namen in de opstellingen van Tedesco. Behalve De Cuyper dan tegen Israël. Zo stonden er in Nations League tegen Frankrijk acht dezelfde namen in de basis in vergelijking met de achtste finale op het EK. Lukaku (afwezig op eigen verzoek), Vertonghen (gestopt) en Carrasco (niet geselecteerd) stonden toen in de basis. Tedesco experimenteert weinig in Nations League De Ketelaere zou een prominentere rol krijgen, maar mocht telkens pas na het uur invallen. Ook Bakayoko moest het stellen met een rol als invaller, Vermeeren bleef twee wedstrijden aan de bank gekluisterd. Van veel experimenteren met het oog op het WK van 2026 was er dus niet bij. Terwijl de Nations League toch maar veredelde oefenwedstrijden zijn, ook al zijn Frankrijk en Italië dan goede tegenstanders. Tedesco probeerde niets nieuws uit, zowel tegen Israël als tegen Frankrijk. De Duivels speelden wel beter dan op het EK, maar wat houdt Tedesco tegen om in oktober niet opnieuw Witsel, Carrasco en Trossard op te roepen?