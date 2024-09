Vincent Kompany blijft maar indruk maken in de Duitse competitie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Kompany heeft zijn start in de Duitse competitie allerminst gemist. Na drie speeldagen is Bayern München het enige team dat nog het maximum van de punten heeft in de Bundesliga. Bovendien was de zege klinkend te noemen.

Na een 2-0 overwinning tegen Freiburg en een 2-3 overwinning bij Wolfsburg was het op speeldag drie aan Holstein Kiel om te proberen Der Rekordmeister punten af te pakken. Dat zou uiteindelijk niet lukken, integendeel zelfs. Zéér grote overwinning voor Kompany & co Bayern München maakte namelijk heel veel indruk tegen een van de laagvliegers uit de Duitse competitie. Musiala en Kane maakten er na een dikke vijf minuten al 0-2 van, dankzij een owngoal was de match na een kwartier helemaal gespeeld. Kane zorgde nog voor de rust voor de 0-4, na de pauze wist hij zijn hattrick te vervolledigen. Ook Olise scoorde nog, bij de thuisploeg deed Gigovic even iets terug. 1-6 is en blijft wel een erg stevige overwinning. Puntenverlies RB Leipzig Door het puntenverlies van RB Leipzig tegen Union Berlin - een scoreloos gelijkspel - is Bayern met 9 op 9 het enige team dat nog het maximum van de punten heeft weten te behalen. Vincent Kompany mag trots zijn op zijn ploeg, dat het toch wel goed aan het doen is. Bij Bayer Leverkusen met 6 op 9 was er vooral een en ander te doen over - andermaal - Victor Boniface. Jupiler Pro League 14/09/2024 16:00 Cercle Brugge - KRC Genk 2-3 14/09/2024 18:15 KV Kortrijk - Club Brugge 0-3 14/09/2024 20:45 Anderlecht - Westerlo 2-2 Bundesliga 14/09/2024 15:30 RB Leipzig - Union Berlin 0-0 14/09/2024 15:30 Bor. Mönchengladbach - VFB Stuttgart 1-3 14/09/2024 15:30 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1-4 14/09/2024 15:30 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1-2 14/09/2024 15:30 Freiburg - VfL Bochum 2-1 14/09/2024 18:30 Holstein Kiel - Bayern München 1-6