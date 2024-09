🎥 Daar zakt je broek van af: opnieuw héél bizarre viering van ex-JPL spits

Victor Boniface heeft opnieuw van zich laten spreken. Niet enkel omdat hij een mooi doelpunt wist te maken voor Bayer Leverkusen tegen 1899 Hoffenheim. Maar ook door zijn manier van vieren na het doelpunt.

Deze keer liet de gewezen spits van Union SG namelijk zijn broek zakken bij het vieren. Op die manier blijft hij toch voor controverse zorgen, want het iets niet de eerste keer dat hij uitpakt met een rare viering.

Een paar weken geleden werd hij nog geschorst, nadat hij bij een viering van een doelpunt een middelvinger liet zien richting de supporters van de tegenpartij - toen Frankfurt.

Victor Boniface is back, he own the best goal you will see today🔥🫶 pic.twitter.com/lBOeKZ3QXr