Zindert de uithaal nog na bij KDB? Pep Guardiola vertelt hoe Kevin De Bruyne er deze week bij liep op training

Kevin De Bruyne kwam de laatste dagen heel wat in het nieuws met zijn uitspraken na het interland tegen Frankrijk. Volgens Pep Guardiola loopt hij er bij Manchester City niet echt anders bij.

Kevin De Bruyne was het gespreksonderwerp van de week. De middenvelder van de Rode Duivels gaf tijdens een interview heel wat kritiek op zijn ploegmaats.

KDB was duidelijk enorm gefrustreerd. "Als je niet goed genoeg bent, moet je alles geven. Maar zelfs dat wordt niet gedaan door bepaalde mensen dus dan is het klaar", klonk het.

Er vloeide heel wat inkt over en ondertussen is De Bruyne al teruggekeerd naar Engeland. Daar sloot hij weer aan bij Manchester City om het zaterdag tegen Brentford op te nemen.

Coach Pep Guardiola vertelde dat hij nog niet met hem heeft gesproken. "Het enige dat ik weet is dat hij de voorbije twee dagen heel happy was. Maar neen, ik heb niet met hem gesproken over wat er gebeurd is", zei Pep volgens HLN.

Verder ging de coach ook nog in op de aanvoerderskwestiie. De Bruyne droeg de band dit seizoen al, maar een vaste kapitein werd nog niet gevonden. "De spelers moeten nog stemmen, ze hebben nog niet beslist wanneer ze dat zullen doen", vertelde Guardiola nog.