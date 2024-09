Geen medelijden na afgekeurde goal van Antwerp, ook reactie Union SG spreekt boekdelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Meteen controverse in het duel tussen Antwerp en Union SG. Een doelpunt van Kerk werd na amper 37 seconden afgekeurd.

De partij tussen Royal Antwerp FC en Union SG kreeg al in de eerste minuut een doelpunt. Kerk scoorde, maar de VAR vroeg de scheidsrechter naar het scherm te komen kijken.

Er was in de opbouw een fout gemaakt op Noah Sadiki. De scheidsrechter oordeelde dat het inderdaad fout was en keurde het doelpunt af.

Op sociale media werd meteen fors gereageerd over het afkeuren van het doelpunt. Enkele voorbeeldjes kan je hieronder bekijken. Van “dit kan niet meer” tot “omgekocht”.

Ook Union SG reageerde, met een filmpje van opluchting dat de scheidsrechter besloot om het doelpunt niet goed te keuren.

