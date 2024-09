'Manchester City weet al wie volgende zomer de opvolger van Kevin De Bruyne wordt'

Kevin De Bruyne is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Manchester City. De kans dat hij nog verlengen zal is bijzonder klein.

Het ziet er naar uit dat Kevin De Bruyne bezig is aan zijn laatste seizoen in het Etihad Stadium. Onze landgenoot stak deze zomer niet onder stoelen of banken dat hij nog zin heeft in een oosters avontuur om nog eens goed te cashen.

Volgens het Duitse BILD weet men bij Manchester City al dat de kapitein van de Rode Duivels zijn contract niet meer zal verlengen, al is het ook maar de vraag of hij nog een financieel interessante contractverlenging voorgesteld zal worden.

De Duitse krant weet zelfs al wie de opvolger van De Bruyne wordt: De 21-jarige Xavi Simons zou onze landgenoot moeten doen vergeten in Manchester.

Momenteel wordt de Nederlander, die eigendom van Paris Saint-Germain is, verhuurd aan het Duitse Leipzig. Simons is echter niet van plan om in de toekomst nog voor de Parijse club te spelen. Hij verkiest om volgende zomer een transfer te maken.

Manchester City is een belangrijke optie voor Simons, die tussen de 80 en 100 miljoen euro zou moeten kosten. Maar ook Liverpool zou graag om de Nederlander strijden, zeker op voorzet van trainer Arne Slot.