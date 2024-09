Vrouw van Matz Sels zeer openhartig: "Pas dan zal ik gelukkig zijn"

Matz Sels speelt momenteel in Nottingham. Het vele verhuizen voor het voetbal is niet gemakkelijk voor zijn voor Joy Hoefman.

Sels en Hoefman vormen al acht jaar een koppel. Na vijf jaar Frankrijk verhuisden ze afgelopen winter naar Engeland omdat de doelman transfereerde naar Nottingham. Elke keer je koffers pakken is geen sinecure.

“De perceptie van de buitenstaander is: geen medelijden, want voetballers die naar het buitenland trekken, hebben het financieel goed”, zegt Joy aan Het Nieuwsblad. “Maar daarnaast heb je ook het aspect ‘gelukkig zijn’. Ik ben niet gemaakt om altijd te verhuizen.”

De buitenlandse avonturen worden soms abrupt onderbroken door wat er op de transfermarkt gebeurt. Afgelopen winter hadden ze heel weinig tijd om hun spullen te pakken. Alles moest op één dag tijd beslist worden.

“Ik was zwanger en had net een goede gynaecoloog gevonden. Ik had mijn vrienden in Frankrijk, andere spelersvrouwen en Matz was er geliefd. Maar het was zijn droom om terug te keren en in de Premier League te spelen. Hij is 32, dus in het voetbal is dat een beetje als nu of nooit.”

Het is uitkijken wanneer de allerlaatste transfer er komt voor Sels. “Ik zal pas honderd procent gelukkig zijn in België. Ik trek me op aan het feit dat het de bedoeling is om terug te keren. Dat ik weer werk kan zoeken en dat dit tijdelijk is.”