Vanhaezebrouck geeft Club Brugge gouden raad voor match tegen Dortmund: "Hij doet soms rare dingen"

Club Brugge speelt morgen tegen Borussia Dortmund als opener in zijn Champions League-campagne. Blauw-zwart zal naar alle verwachting vooral moeten verdedigen, maar volgens Hein Vanhaezebrouck liggen er ook aanvallend kansen.

Club zal in de omschakeling heel secuur met de bal moeten omspringen. Vanhaezebrouck meent echter dat er bij blauw-zwart één sleutelspeler is die het verschil kan maken. “Er liggen ook voor Club mogelijkheden op de omschakeling. Als het tot aan de overkant kan komen. Daarvoor moet het rekenen op Skov Olsen", aldus Hein in Het Nieuwsblad.

Omdat Schlotterbeck niet vaak oprukt, zal hij wél meer voorin kunnen blijven. Maar vooral Nilsson krijgt weer een sleutelrol. Tegen Kortrijk bleek hij weer van goudwaarde, maar kan hij ook tegen die reuzen achterin bij Dortmund als winnaar uit de duels komen en zo voor aansluiting zorgen?"

Vanhaezebrouck ziet wel kansen, want hij schat de verdediging van Dortmund niet zo hoog in. “Anton, die gehaald werd bij Stuttgart, is wel oké. Die durft ook inschuiven. Maar Schlotterbeck is op dat niveau toch maar limiet."

"Om nog te zwijgen van Süle. Een beer van een vent, 1,95 meter, maar als je mobiel bent, krijgt Süle het moeilijk. Als hij twee keer moet draaien, ben je hem kwijt. Eén op één kan Tzolis hem wel pakken. En als ik iemand aan de bal zou laten, dan wel Süle. Want hij doet soms rare dingen.”

De voorste drie van Club krijgen dus een belangrijke rol: Tzolis-Nilsson-Skov moet voor de nodige energie, snelheid en kracht zorgen.