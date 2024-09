Colin Coosemans heeft speciale boodschap voor de buitenwereld: "We moeten af van de perceptie dat het erbarmelijk is"

Topoverleg na de match bij Anderlecht. Jesper Fredberg, Jan Vertonghen, Mats Rits en Colin Coosemans analyseerden samen de match in de dug out. "Daar moet je niets achter zoeken, dat doen we wel vaker", aldus Coosemans. De doelman was weer één van de enigen op niveau.

Zonder Coosemans was Anderlecht helemaal kansloos geweest. Hij behoedde de thuisploeg voor een veel zwaarder verdict. Hij beseft ook dat het beter moet, maar wil niet meegaan in het negatieve verhaal dat nu rond de club en zijn coach wordt opgehangen.

"De media bekijkt alles zwart en wit, dat doe ik niet", begon Coosemans. "Tegen Westerlo waren de eerste 20 minuten echt goed en het laatste halfuur ook. Vandaag waren we de tweede helft zeker niet slecht", gaf hij mee. "Maar de perceptie is anders bij de buitenwereld en iedereen gaat daarin mee."

De problemen die Anderlecht heeft in het spel worden aangepakt, verzekert hij. "Ik val in herhaling, maar we werken daar elke dag aan. We zien dat in het laatste derde van het veld we niet altijd de juiste keuzes maken, of dat de kwaliteit daar ontbrak. We moeten echter niet meegaan in de perceptie dat het elke week negentig minuten lang erbarmelijk is.”

Het gaat niet over individuen, we moeten af van dat idee

Uiteraard ziet Coosemans ook dat de druk op zijn coach toeneemt. "Dat helpt niet nee. Maar dat is hier ook niet nieuw. Het gaat al te vaak over individuen of personen, in het verleden ook. Er is hier heel veel gewisseld van sportief directeur, trainer, omkadering... Het gaat niet over personen, we moeten af van dat idee", vindt Coosemans.

Al kan het in de komende thuismatchen tegen Charleroi en Ferencvaros wel ontploffen. “Als profatleet moeten we daarmee om kunnen, we beseffen binnen de spelersgroep dat we de knop moeten omdraaien. Maar ik - en de hele groep met mij - is er zich van bewust dat enkel het beste goed genoeg is voor Anderlecht."